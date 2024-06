Altro che migliori amici dell’uomo | questi cani sono dei veri killer

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 2 giugno 2024) Fa discutere la scelta della Cina di trasformare i “”, quelli checonsiderati i, in vere macchine da guerra L’innovazione tecnologica ha ormai raggiunto livelli impressionanti ma quello che ha fatto la Cina e che è emerso solo negli ultimi giorni, ha lasciato un po tutti interdetti. L’ultima rivelazione proveniente dall’esercito cinese infatti, apre scenari inquietanti sull’ utilizzo della tecnologia in eventuali guerreaggressivi -Ansa- Notizie.comDurante alcune recenti esercitazioni militari con la Cambogia infatti, la superpotenza mondiale ha mostrato al mondo, un cane robot equipaggiato con un fucile automatico montato sulla schiena. Questa novità ha segnato una svolta significativa nel modo in cui in un futuro prossimo, potrebbe essere combattuta una guerra.