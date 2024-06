Al Mirabello si è disputato il torneo ’Il calcio è la mia vita’ La vittoria ai ragazzi della Regia

Fonte : sport.quotidiano di 2 giu 2024

A seguire si è tenuta anche la conferenza stampa congiunta Lega Pro e Regione, apertasi con i saluti del presidente della Reggiana Carmelo Salerno. Tanti gol e grande festa durante tutte le partite del quadrangolare, ma sono stati i campioni della Reggiana ad alzare la coppa grazie alla vittoria per 1-0 in finale contro il Padova, che in semifinale aveva superato il Renate col risultato di 5-0.

