TT Isola di Man 2024 | Michael Dunlop eguaglia record di suo zio Joey con 26 vittorie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Uno straordinarioconquista la vittoria in Gara 1 al Tourist Trophy dell’di Mannella categoria SSP. Il Nordirlandese scrive un pezzo di storia delle corse su stradando un’altra leggenda dell’, suo zio, arrivando a quota 26iridate nella competizione più spettacolare e pericolosa del mondo, essendo infatti famosa per i gravi incidenti e, talvolta, le morti di alcuni piloti iscritti in gara. Scrive un piccolo pezzo di storia anche Davey Todd, che dopo oltre vent’anni di assenza, riporta una Ducati sul podio della competizione. Terzo posto per il britannico Dean Harrison, in gara con i colori del team Honda Racing UK. TTdi Mandi suo ziocon 26SportFace.