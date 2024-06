Trasporti Nappi Lega | al fianco dei cittadini contro ennesima scelta scellerata di Eav 

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 1 giugno 2024)): “Iscesi in piazza per protestal’di Eav, daremo voce ai lavoratori, agli studenti Campani” “Iscesi in piazza per protestarel’di Eav – che ha confermato la sospensione per quasi 3 mesi del servizio sulla tratta Circum Napoli-Nola-Baiano – sono l’ulteriore dimostrazione del fallimento gestionale della Regione pure sul fronte dei. Noi continueremo a dare voce e saremo sempre accanto ai lavoratori, agli studenti, aiche in Campania si vedono negato anche il diritto alla mobilità. E li difenderemo da questi ‘signori’ che da quasi 10 anni, non solo sono incapaci di garantire il benché minimo servizio ma li mortificano quotidianamente, con arroganza, protervia e indifferenza assolute“.