Toti con l’ok dei pm incontra l’assessore Giampedrone e dai domiciliari detta la linea | No alla mozione di sfiducia

(Di sabato 1 giugno 2024) Niente passo indietro, tutt’altro. Il presidente della Regione Liguria Giovannivuole che venga “respinta senza indugi e con assoluta fermezza ladidi martedì prossimo in Consiglio Regionale”. Lo ha detto al suo fedelissimo assessore ai lavori pubblici, Giacomo, nel suo primo incontro politico da quando si trova – dal 7 maggio – agli arresticon l’accusa di corruzione e falso. Un colloquio – autorizzato dprocura di Genova – avvenuto sabato mattina nell’abitazione di Ameglia del governatore (che attualmente è sospeso dalle funzioni),presenza dell’avvocato Stefano Savi. Così, mentre le opposizioni chiedono le sue dimissioni,tira dritto. Dal lungo confronto, si legge in una nota, “è emersa con forza l’intenzione di andare avanti in modo compatto insiememaggioranza di centrodestra,luce degli importanti risultati ottenuti in questi 9 anni di mandato”.