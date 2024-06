Fonte : ilrestodelcarlino di 1 giu 2024

L’accordo di investimento prevede, tramite Smt, l’acquisto del 100% del capitale sociale di Umbria Verde Mattioli. Il prezzo concordato è di venti milioni di euro e sarà corrisposto da Smt ai venditori con otto milioni alla data di esecuzione (entro giugno), tre milioni in rate annuali di pari importo fino al terzo anniversario successivo all’esecuzione, con la restante somma che sarà un credito che i venditori utilizzeranno, tramite compensazione, per sottoscrivere e liberare integralmente l’aumento di capitale di Smt agli stessi riservato, ai fini dell’acquisizione di una partecipazione del 10 per cento.

Tessile la Smt diventa più forte