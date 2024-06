Sudafrica | per la prima volta dalla fine dell’apartheid l’Anc perde la maggioranza in Parlamento

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 1 giugno 2024) Per lal’African National Congress (Anc), il movimento politico storico di Nelson Mandela, ha perso lain. È quanto emerge dai risultati annunciatiCommissione elettorale indipendente, secondo cui – con oltre il 99 per cento dei voti conteggiati,non va oltre il 40,26 per cento delle preferenze, il che significa che il partito di governo non potrà superare la soglia per ottenere laassoluta all’Assemblea Nazionale di Città del Capo. Alle elezioni per il rinnovo della Camera bassa del, l’African National Congress (Anc) del presidente Cyril Ramaphosa ha ottenuto poco più di 6,35 milioni di voti (pari al 40,26 per cento), seguito dal centrodestra della Democratic Alliance guidata dal leader dell’opposizione John Steenhuisen, che ha conquistato oltre 3,42 milioni di preferenze (pari al 21,69 per cento), dall’UMkhonto we Sizwe (Mk) dell’ex capo dello Stato Jacob Zuma, che ha raccolto più di 2,31 milioni di consensi (pari al 14,66 per cento) e dai comunisti del movimento Economic Freedom Fighters (Eff), che hanno guadagnato oltre 1,49 milioni di voti (pari al 9,47 per cento).