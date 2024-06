Stefano De Martino raccomandato? Parla sorella Meloni e dice la sua

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 1 giugno 2024) Mentre si avvicina l'ultima puntata di Affari Tuoi condotta da Amadeus, in onda stasera 1° giugno 2024 su Rai1, il suo successoreDeè pronto a prendere le redini del gioco dei pacchi e ad ampliare la sua presenza sulla tv pubblica. Recentemente, è stato annunciato un contratto quadriennale tra Dee la Rai, suscitando voci di raccomandazioni che coinvolgono ladella Premier, Arianna. Quest'ultima ha deciso di intervenire personalmente per chiarire la situazione. Dagospia, il portale di Roberto D'Agostino, ha rivelato che l'ex marito di Belen Rodriguez avrebbe ottenuto il contratto grazie alla presunta vicinanza con ladi Giorgia. In risposta alle voci, Ariannaha rilasciato una dichiarazione tramite l'Ansa, negando ogni coinvolgimento.