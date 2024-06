Sci velocità Jean Daniel Pession è morto in un incidente di montagna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) Una bruttissima notizia ha scosso il mondo degli sport invernali. Il riferimento è alla disciplina dello sci. In un tragicodiche si è verificato a Champoluc, frazione di Ayas, nell’alta val d’Ayas, in Valle d’Aosta, ha perso la vita, atleta della squadra di Coppa del Mondo. Insieme al 28enne è morta anche la sua fidanzata, come viene riportato dal sito della FISI. Un qualcosa di sconvolgente che riporta la mente a quanto accaduto quasi un mese fa, ovvero alla scomparsa di Denis Trento, 42enne e pluricampione di sci alpinismo,sul Monte Paramont a La Salle sempre per unin. E in queste ore, ci si trova a parlare di un’altra vita spezzata. Nel corso della carriera il valdostano aveva ottenuto i migliori risultati tre anni fa, piazzandosi al quindicesimo posto nella classifica finale di Coppa del Mondo, mentre nella rassegna iridata a cui aveva preso parte aveva terminato al 22° posto a Vars nel 2022.