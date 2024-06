Rivelata in Kazakistan un’arte rupestre di 3 500 anni fa raffigurante pecore selvatiche e cammelli a doppia gobba

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 1 giugno 2024) Ritrovamento di antiche incisioni rupestri inÈ emerso il ritrovamento di circa 100 petroglifi risalenti a 3.500fa in, contenenti figure di. Scoperta mantenuta segreta per proteggere il sito Questo ritrovamento non è completamente nuovo, ma è stato tenuto segreto per preservare il sito fino a un’analisi più approfondita, secondo uno studioso intervistato da WordsSideKick.com. Dettagli sull’età e la scoperta Le incisioni rupestri sono state trovate nella regione di Zhambyl e risalgono all’età del Bronzo o del Primo Ferro, con un’età approssimativa compresa tra 4.000 e 2.500fa, secondo L'articoloindi 3.500faproviene da News Nosh.