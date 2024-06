Rione San Carlo Rigenerazione da 5 milioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Un’altra zona del piccolo territorio bressese sarà "rigenerata" con rinnovati spazi indoor e outdoor per gli scolari, per i giovani sportivi e per le famiglie: il comparto urbanistico del quartiere "San", nel quadrante di nord-est, che gravita intorno alla scuola media pubblica "Benzi-Manzoni" di via Patellani, sarà interessato da un’intensa riqualificazione ambientale nel giro di appena due anni. Dopo il cosiddetto "Quartiere Ben-Essere" nella zona di via Villoresi, a sud-est, con il progetto per la costruzione del palazzetto dello sport e con l’iter dei lavori già iniziato, tra via Patellani e via don Sturzo, grazie a uno stanziamento statale Pnrr di ben 5di euro, sta per nascere il progetto urbano, che coinvolgerà le aree verdi, gli spazi didattici e le palestre di due scuole comunali: senza dimenticare la realizzazione di una pista ciclabile, che partirà dal parco del cimitero e che attraverserà le piccole strade del "San" fino alla "Benzi Manzoni".