Purtroppo è molto malata Kate parla per la prima volta Meghan | notizie terribili

(Di sabato 1 giugno 2024) Le condizioni di salute diMiddleton: le rivelazioni scioccanti diMarkle Le condizioni di salute diMiddleton sono diventate un argomento centrale sulla stampa internazionale, con nuove indiscrezioni che sollevano preoccupazioni. Secondo quanto riportato da El Nacional,Markle avrebbe rivelato informazioni private sulla malattia della cognata ai suoi amici di Los Angeles, scatenando un’ondata di speculazioni in tutto il mondo. Kensington Palace ha recentemente comunicato che la Principessa del Galles continua a partecipare, seppur a distanza, alle attività del Royal Foundation Early Childhood Center. Tuttavia, è stato chiarito che il suo coinvolgimento non segna un ritorno completo ai suoi doveri ufficiali, in quanto “ha ancora bisogno di spazio per il suo recupero”.