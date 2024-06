Mother’s Instinct | Chastain e Hathaway due dive nella provincia Usa

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 1 giugno 2024) Roma, 1 giu –parte dallaUsa, primi anni Sessanta: due famiglie piccolo borghesi – Alice (Jessica), col marito Simon e il figlio Theo; Celine (Anne) col marito Damian e il figlio Max – vivono quasi in simbiosi una vita serena, nelle ville affiancate di cui si scambiano, come un tempo si usava fare tra famiglie con figli non ancora grandicelli, le chiavi; le due donne sono bellissime e si vestono come Jackie O, i mariti si vestono come i fratelli Kennedy e hanno dei lavori redditizi, i figli sono migliori amici l’uno dell’altro e vanno a scuola assieme. A volte affiorano dei malesseri di Alice, donna intelligente e non del tutto convinta di accontentarsi del ruolo di bambolina sorridente – il rimpianto per la sua vita lavorativa, e il trauma dell’incidente in cui ha perso i genitori – ma un dramma che toccherà a Celine travolgerà la placida vita apparentemente perfetta delle due famiglie.