LIVE Paolini-Andreescu Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurra in campo non prima delle ore 18 00

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DJOKOVIC NON20.15 17:52 Quello che andremo a commentare sarà il primo confronto diretto tra le due giocatrici. 17:48 Scelta saggia dell’organizzazione dello Slam parigino, che prova a portare a casa in qualche modo tutto il programma dei singolari odierni. 17.42 Il matchè stato spostato sul Court 3 ed inizierà nonore 18.00. 17:18 Finalmente tra una ventina di minuti si tornerà a giocare sui campi laterali. Spostato sul Suzanne-Lenglen Hurkacz-Shapovalov, per questo motivo la sfida tra Jasminee la canadese Biancainizierà al termine di Zheng-Avanesyan. A tra poco! 16:45 Nulla da fare per il momento. Aumenta l’intensità della pioggia e gli organizzatori iniziano a cancellare match.