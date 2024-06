Fonte : affaritaliani di 1 giu 2024

La data del 2 giugno ispira mille pensieri a chi è vissuto a contatto con le Istituzioni, ma anche, ne sono certo, al cittadino comune. Vien voglia di trasferirsi con una macchina del tempo nel 1946 e vivere, in un’ambientazione non dissimile da quella messa in scena da Paola Cortellesi per il suo delicatissimo “C’è ancora domani”, l’esperienza del cambiamento che quella data ha portato nel nostro Paese.

L' Italia scelse la Repubblica istituzioni e regole | la forza della democrazia