Lecce Sticchi Damiani | Corsi? Battuta da Bar Sport unico problema è stata mancata contemporaneità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Il presidente del, Saverio, è stato intervistato dal portale “I love Palermo Calcio” toccando diversi temi partendo proprio dall’eliminazione dei rosanero nei playoff di Serie B. “Mi è dispiaciuto molto, noi delci sentiamo come una doppia eccezione essendo l’club del Sud insieme al Napoli in Serie A. Per questo motivo tifavo per il Palermo nei playoff, siamo espressione di un calcio d’altri tempi che è ancora molto radicato nel territorio – spiega il patron dei salentini – Brunori? Ci sono voci secondo cui ci interessa, è un attaccante che ha fatto campionati importanti ma non c’è niente di concreto. Si sentiranno tante voci in questo calciomercato.”ha poi risposto anche al presidente dell’Empoli, che aveva ironizzato sottolineando come anche la sua filippina avesse previsto la sconfitta delcontro l’Udinese.