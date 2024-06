Lascia la scuola e se ne va in Rai Amici addio clamoroso tra i prof | l’ultima bomba

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 1 giugno 2024)23 è finito già da qualche settimana. Ha vinto Sarah Toscano e ovviamente ora l’attenzione è sulla cantante e gli altri finalisti, tutti impegnati tra nuovi progetti, interviste e instore. Ma anche se mancano mesi alla partenza ufficiale di24 e come detto il pubblico è ancora molto concentrato sui protagonisti dell’edizione appena conclusa ma in rete è già pieno di indiscrezioni sulla prossima. E una delle ultime riguarda un possibilealla. Il talent più famoso della tv riaprirà le porte agli aspiranti di canto e ballo solo a settembre ma è ovvio che si sta già pensando al ritorno del programma e senza dubbio non mancheranno novità. Attualmente sono in corso i casting per gli allievi e proseguiranno per tutta l’estate i provini.