Kate Middleton Caprarica | Ottimismo diffuso ad arte sta lottando in modo drammatico contro una malattia molto seria

(Di sabato 1 giugno 2024) Che fine ha fatto? E, soprattutto, come sta? Le due domande corrono ormai di bocca in bocca tra i fan della famiglia reale da quando la principessa ha annunciato la sua battagliaun tumore che la costringe lontana dagli incontri pubblici. Sebbene alcune notizie dei tabloid inglesi, che citano osservatori reali vicini agli Windsor, parlino di condizioni buone, tanto da essere avvistata mentre passeggia serena in giardino insieme alla famiglia, è Antonio, esperto della famiglia reale inglese, a riportare i rumors sul piano della realtà. “Questa ventata dipare diffusa adda royal watchervicini alla famiglia reale, quindi evidentemente interessati a dare una sensazione più positiva di quella che sta accadendo, poi ci sono i rumors che descrivono una situazione estremamente allarmante e grave.