Juventus scoppia la grana Allegri! Pronta una lunga battaglia legale

(Di sabato 1 giugno 2024) In casalalegata a Massimiliano: come riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, arriva il licenziamento per giusta causa, che apre però a unae tesa. LICENZIAMENTO – Con un anno ancora di contratto e l’esonero ratificato poche settimane fa,ora laMassimilianoin casa. E, ancora una volta, si andrà per tribunali. Tutto nasce dagli episodi del post finale di Coppa Italia, con i comportamenti giudicati decisamente sopra le righe da parte del tecnico che portarono proprio alla decisione di sostituirlo con Paolo Montero per le ultime gare. E, oggi, lastessa ha ratificato il licenziamento per giusta causa all’ex tecnico. Il che porterà a scatenarsi una vera e propriafra le parti e i rispettivi team di legali.