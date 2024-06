Inzaghi e Barella l’Inter blinda altri 2 perni! Stesse cifre ma una differenza ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 1 giugno 2024) Simonee Nicolòpronti a rinnovare, così come il capitano Lautaro Martinez.si avvia are i suoi pezzi pregiati. Per allenatore e vicecapitano,sul contratto simili, ma c’è unasui tempi. CAPISALDI ? Uno tira l’altro. Dopo il grande passo ad abbracciaredi Lautaro Martinez, il club si prepara are anchedue pilastri della squadra campione d’Italia: il tecnico Simonee il vicecapitano Nicolò. Il tutto verrà definito dopo la nomina del nuovo CdA, che avverrà martedì 4. Una volta definita la nuova struttura societaria del club, allora si avanzerà operativamente e ufficialmente con latura di questi importantissimi capisaldi del gruppo della seconda stella.