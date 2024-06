I tre giovani dispersi nel fiume Natisone trovato il cellulare di una delle ragazze | Usato per lanciare l’allarme

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 1 giugno 2024) È stato riilutilizzato perl’sos al numero di emergenza 112 dai tretravolti dalla piena dela Udine. Il dispositivo – il cui segnale era stato intercettato nelle scorse ore – appartiene a Patrizia Cormos, la studentessa 20enne ancora dispersa, e si trovava all’interno della borsa della giovane. Il ritrovamento è avvenuto nella tarda mattinata vicino all’argine del torrente, non lontano dal ponte Romano. Le operazioni di localizzazione sono state rese possibili grazie al sistema Life Seeker, che utilizza un dispositivo montato su un drone per agganciare e individuare la posizionecelle telefoniche, anche se ilè spento. Nel frattempo, le ricerche iniziate in mattinata con gli elicotteri e i droni della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, proseguono nella speranza di trovare ial più presto.