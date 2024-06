Grande insidia per Alcaraz agli ottavi del Roland Garros | nei precedenti è in svantaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) Lo spagnolo Carlos, numero 3 del seeding e del mondo, conosce il nome del prossimo avversario al2024 di tennis: domani neglidi finale l’iberico se la vedrà col canadese Felix Auger-Aliassime, che nella prosecuzione del match interrotto ieri ha sconfitto lo statunitense Ben Shelton per 6-4 6-2 6-1. Si tratterà del sesto incrocio tra i due, il primo sulla terra rossa, dato che tutti isi sono giocati su cemento outdoor o veloce indoor. Il bilancio è a favore del canadese, che conduce per 3-2, ma le vittorie dell’iberico sono arrivate negli ultimi due confronti diretti, mentre quelli del nordamericano tutti tra il 2021 ed il 2022. Nel 2021 il canadese approfittò del ritiro dello spagnolo nei quarti di finale degli US Open, mentre nel 2022 il nordamericano vinse dapprima in tre set nella fase a gironi delle Finals di Coppa Davis, e poi in due partite in semifinale a Basilea.