Finale Champions League Costacurta | L’Inter ha molti rimpianti

(Di sabato 1 giugno 2024) Alessandro, ex difensore del Milan, ora opinionista, ha rilasciato un’intervista a La Stampa, in vista delladidi questa sera a Wembley tra Borussia Dortmund e Real Madrid: “Non sempre vince la favorita, il Real ha tanti giocatori che possono risolvere questo genere di partita. Devo inoltre ammettere che è tutta la stagione che sottovaluto la squadra di Terzic. Ogni volta tirano fuori l’orgoglio e ribaltano il pronostico. Lo hanno già fatto con l’Atletico Madrid e con il Psg. E’ chiaro che sarà molto difficile fare un’impresa simile a quella dell’Atalanta in Europa”. Dopo aver fatto il punto sulla situazione tra i Blancos e i gialloneri di Dortmund, l’ex rossonero fa un passo indietro e parla diper le italiane, riferendosi soprattutto alla formazione di Simone Inzaghi,, uscita dalla competizione per mano dei Colchoneros di Diego Simeone: “Se le squadre italiane hanno più di qualche rimpianto? Beh sì,soprattutto, complice la partita di andata contro l’Atlético a San Siro.