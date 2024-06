F1 | Aston Martin terminata la magia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 1 giugno 2024) Lo scorso anno era diventata la sorpresa del Mondiale 2023, grazie a una vettura veloce e frizzante guidata, con estrema aggressività, da un veterano che si divertiva terribilmente all’interno del campionato iridato. Non è un caso, infatti, come nella passata stagione Fernando Alonso abbia messo insieme la bellezza di otto podi con la scuderia di Silverstone che avevano convinto l’asturiano a rinnovare con il team verde british per diversi anni. In queste gare del 2024, però, l’non è riuscita a replicare le ottime prestazioni dei mesi addietro: spesso in netta difficoltà, la squadra arriva da due gare (Imola e Monaco) davvero molto negative. Un campanello d’allarme che l’esperto spagnolo non ha mancato di sottolineare al termine della contesa andata in scene nelle strette vie del Principato.