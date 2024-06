Emma Stone vista da vicino | che bella sorpresa! T-shirt inclusa La protagonista di Kind of Kindness non ha dubbi | Essere sinceri a volte comporta un po’ di durezza ma è l' atteggiamento preferibile Di nuovo diretta da Yorgos Lanthimos dopo l’Oscar ci racconta anche la scena porno

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 1 giugno 2024) Il diavolo sta nei dettagli, dicono. Anon si tratta del diavolo, al contrario… Prendiamo il caso di: all’intersi presenta indossando non un capo sofisticato per promuovere qualche griffe, ma una T-bianca con scritto “Jerskin Fendrix”. Che – nessun mistero – è il nome del compositore delle colonne sonore di Povere creature! e diofness, presentato al Festival di Cannes e dal 6 giugno nei nostri cinema. Un gesto di solidale generosità, il suo. «È un genio, e ha appena 28 anni!» ci spiega, entusiasta come una groupie qualsiasi. “s ofness”: il trailer delfilm diX Squadra che vince Non che lei ne abbia molti di più (ne compirà 36 a novembre), peròdue Oscar e un successo planetario non ha più niente da dimostrare.