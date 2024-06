Fonte : lanazione di 1 giu 2024

Quali politiche ritiene di mettere in atto per i giovani? "Oltre all’adesione al programma dell’Unicef, che è una rivoluzione nel modo di pensare al futuro che coinvolge attivamente bambini e adolescenti attraverso l’ascolto e il contributo dei ragazzi nella elaborazione dei diversi piani d’azione del comune, voglio far partire la Consulta dei giovani: si tratta di un organo elettivo che consentirà ai ragazzi di presentare proposte concrete su vari ambiti, e di vederle realizzate.

Elezioni Il programma di Arena Giovani e sicurezza tra le priorità