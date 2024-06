Concerti di giugno 2024 in Italia | date location e biglietti

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 1 giugno 2024) Amanti della buona musica ottime notizie per voi!sarà un mese ricco diche di certo soddisferanno i vostri gusti musicali. Purtroppo, devo iniziare citando uno spettacolo “rimandato”. Il grande Bruce Springsteen, il 1°e il 3, si sarebbe dovuto esibire a San Siro ma pare che abbia problemi alla voce pertanto è stato costretto ad annullare entrambe le. Tanti artisti, in ogni caso, popoleranno le cittàne. Molto atteso l’inedito duo De Gregori – Zalone, il 5 e il 9saranno insieme alle Terme di Caracalla (Roma). Che dire? Un ottimo connubio non credete? Un’amicizia nata durante una convention di De Gregori a Bari. I due artisti hanno iniziato a frequentarsi e durante una cena a casa del noto cantante, Zalone ha iniziato a suonare il piano.