Con Ancelotti sono 17 gli allenatori italiani che sono arrivati in finale di Champions | è record OptaPaolo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 1 giugno 2024) Si potrebbe parlare di “Italian Job”. Ed effettivamente è così. Opta Paolo certifica che glilo sanno fare meglio degli altri. Le statistiche raccontato che17 glicapaci di giocarsi unadiLeague, il diciassettesimo proprio questa sera: Carlocon il suo Real Madrid. Per l’Italia si tratta di unper gliè il 17° Opta Paolo su X: “Carlosulla panchina del Real Madrid, l’Italia resta il paese i cuihanno collezionato più finali di UEFALeague (17). Maestri”. 17 – With Carloon the Real Madrid bench, Italy reamain the country whose coaches have collected the most finals in the UEFALeague (17).