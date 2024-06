Che poteva affacciarsi al balcone a Trooping The Colour

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 1 giugno 2024) Confermata l’assenza ufficiale Kate Middleton, la principessa del Galles, non parteciperà alla conferenza del colonnello prevista per sabato 8 giugno nel centro di Londra. Questo è l’unico dettaglio confermato riguardo alle sue apparizioni pubbliche. Battaglia sanitaria in corso La principessa sta combattendo coraggiosamente contro il cancro da diversi mesi. La sua salute ha comprensibilmente influenzato i suoi impegni pubblici, portando alla sua assenza confermata dal prossimo evento.the: una possibilità? Anche se la sua assenza dalla Colonel’s Review è certa, c’è ancora la speranza che possa apparire altheil 15 giugno. Questa famosa parata militare celebra il compleanno di re Carlo, e molti si chiedono se la futura regina consorte farà un’apparizione.