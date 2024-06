Cesena Pieraccini | Posso crescere ancora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Nella meravigliosa ed indimenticabile annata del, il difensore Simoneha rappresentato una delle rivelazioni più positive del Cavalluccio, se non ‘la rivelazione’. Inserito in prima squadra già nell’annata 2022-23 (una presenza), ha passato un anno a prendere nota e a vedere come si allenano e si comportano ‘i grandi’. Quest’anno ha dimostrato di avere imparato, così mister Toscano gli ha dato fiducia e lui ha risposto alla grande.come sta trascorrendo queste giornate di libertà? "Sono a Cervia, a casa, con la mia famiglia, mi rilasso, vedo gli amici ma continuo ad allenarmi quasi ogni giorno a Villa Silvia e poi vado a correre da solo". Giovedì la convocazione per uno stage della Nazionale Under 20... "Erò già stato preconvocato a marzo ma poi ero stato costretto a rinunciare per un infortunio, così quando Agostini me l’ha comunicato mi sono molto emozionato.