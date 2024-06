Cartoons on the bay ecco i premi della giuria internazionale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 1 giugno 2024) Pescara, 1 giu. (askanews) – En plein per la Francia nella 28a edizione di “On The Bay”, il Festival di animazione promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo ed il Comune di Pescara, con ben 4tra le 8 categorie in concorso. Uno a testa per Germania, Regno Unito, Finlandia e Italia (nella categoria Best Short Film vince Bruno Bozzetto con “Sapiens?”, una produzione Studio Bozzetto e Rai Kids). I riconoscimenti sono stati assegnati dallacomposta da Silvia Ziche (fumettista); John Musker (regista, sceneggiatore e produttore), Nathalie Martinez (presidente Diboos); Emanuele Vietina (direttore di Lucca Crea), Amy Ash (capo del dipartimento Character and Groom degli Axis Studios).