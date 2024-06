Career Day terza edizione all’Istituto Tecnico Industriale G Bosco Lucarelli 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 1 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà il prossimo 5 giugno ladelDay, organizzata d“G.Lucarelli” di Benevento. L’evento è rivolto agli studenti del quarto e quinto anno, con l’obiettivo di far conoscere le opportunità offerte dalle aziende del territorio e favorire la crescita locale attraverso la permanenza dei giovani. Oltre 30 aziende hanno aderito all’iniziativa: A Software Factory, Adecco Italia, Agrimacchine Panella – Affare Trattore, Agrodigit, Apis – Agenzia per il Lavoro, Codexa, Cornaglia Group, Cosmind, CSC Informatica, Deda Next, European Pizza Group, Fadora, Ficomirrors Italia, Geo-In, Geolumen, IDNAMIC, Martino Nardone, Matter Economy, Microgame, MUGA ICT, Nashira Hard Metals, Next Group Italia, Powerflex, RAM Consulting, Spazio Lavoro – Consulenti per il lavoro, Termotrade, TopView, Umberto Rosiello – Ricambi Auto, V-Energy.