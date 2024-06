Calendario Roland Garros 2024 oggi | ordine di gioco 1° giugno orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024), sabato 1°, nella settima giornata di incontri deldi tennis si completeranno il terzo turno dei tornei di singolare, maschile e femminile, ed il primo turno dei tabelloni di doppio, maschile, femminile e misto. Nei tornei di singolare scenderanno in campo Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini, mentre nel torneo di doppio femminile giocherà la coppia tutta italiana composta da Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan. In campo con una compagni straniera nel doppio misto anche Andrea Vavassori. La diretta tv della giornata sarà affidata a Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la direttasarà fruibile su eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport per gli incontri di singolare degli italiani.