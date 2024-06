Bonucci senza freni | la Juve una cicatrice che fa male Allegri? Non lo chiamerei per un caffè

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2024) Leonardosi è ufficialmente ritirato dal mondo del calcio e valuta con attenzione il futuro. L’ex calciatore dellantus e della Nazionale dovrebbe rimanere nel mondo del calcio in un altro ruolo. Nel frattempo il 37enne si è raccontato in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Un primo riferimento è alla lite connel match-Palermo: “una reazione istintiva che potevo gestire meglio. Le scelte invece sono state conseguenze di situazioni vissute che mi hanno migliorato come calciatore e uomo. In questi giorni ho avuto la riprova di essermi comportato in modo giusto nel gruppo. La parte più bella sono i messaggi privati dei compagni. Ho fatto una carriera bella da antipatico, però non ho mai messo una maschera. Sono sempre stato me stesso e, quando ho sbagliato, ho pagato le conseguenze”.