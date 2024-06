Beautiful anticipazioni 2-8 giugno 2024 | Taylor è disperata per Sheila la ‘nemica amatissima’ Brooke la consola

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 1 giugno 2024)Il ritorno inaspettato dinella vita dei Forrester a tenere nuovamente banco a. Se Katie è preoccupata per l’ex marito Bill,medita una scelta estrema. Ecco quello che accadrà nel dettaglio nelle prossime puntate.è in onda tutti i giorni su Canale 5 (dal lunedì al sabato alle 13.45, la domenica alle 14) e in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.da domenica 2 a sabato 8rivela a Katie di aver sparato a Bill Katie (Heather Tom) va da Steffy e le chiede di rivelarle in che modo Bill la stia ricattando, ma èa risponderle.(Krista Allen) confessa a Katie (Heather Tom) che la ragione per cui Bill (Don Diamont) ha potuto ricattare Finn (Tanner Novlan) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) per non farli testimoniare contro(Kimberlin Brown), è che lei stessa, anni prima, gli ha sparato a sangue freddo.