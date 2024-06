Addio a Philippe Leroy | l’ultimo gentiluomo del cinema italiano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 1 giugno 2024) Roma, 1 giugno 2024 – Il mondo delpiange, scomparso questa sera a Roma all’età di 93 anni. L’attore francese, malato da tempo, lascia un vuoto incolmabile nel panoramatografico internazionale. Con oltre duecento film all’attivo,è stato un volto familiare e amato sia dal pubblico del grande schermo che da quello televisivo. Nato a Parigi il 15 ottobre del 1930,-Beaulieu proveniva da una nobile famiglia con una lunga tradizione di soldati e ambasciatori. Cresciuto in un ambiente aristocratico, frequentò una scuola gesuita e a soli 17 anni si imbarcò come mozzo su una nave per l’America, vivendo un’esperienza che sembrava uscita direttamente dalle pagine di Joseph Conrad. Al suo ritorno, si arruolò nella Legione Straniera, combattendo in Indocina e Algeria come paracadutista, e raggiungendo il grado di capitano.