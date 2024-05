Fonte : panorama di 30 mag 2024

Gli oggetti a terra, vaganti, in aviazione si chiamano FOD, da Foreign Object Debris – detriti di oggetti estranei – e anche se di piccole dimensioni possono danneggiare le preziose e molto costose parti del motore. Per questo motivo durante le operazioni a terra, il personale di rampa delimita e mette in sicurezza un’area antistante l’ingresso della presa d’aria, per intenderci dove c’è la grande ventola che vediamo girare guardando il motore, in modo che nessun oggetto, tantomeno le persone, possano fare quella fine.

Uomo aspirato dal motore dell’aeroplano come è possibile