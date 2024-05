Stellantis Atessa | Cassa Integrazione per 570 Lavoratori

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 30 maggio 2024) Chieti -ha annunciato ulteriori due settimane dipresso lo stabilimento di, coinvolgendo fino a 570 operai e 30 impiegati. La decisione, comunicata questa mattina al termine di una riunione tra la direzione aziendale e il comitato esecutivo sindacale, sarà in vigore dal 24 giugno al 7 luglio. La necessità di ricorrere allaparziale è stata motivata da una flessione nella produzione di veicoli su base cabinati e a passo corto. Durante l'incontro, le organizzazioni sindacali hanno sollecitato l'azienda a considerare la maturazione dei ratei per icoinvolti. Il reparto CKD di lastratura non sarà interessato da questa misura. leggi tutto .