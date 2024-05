Puliamo le aree naturali con gentilezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Sempre più persone si ritrovano per amore dell’ambiente. Insieme per praticare il Be Kind, ovvero l’essere gentili. Verso l’ambiente e verso gli altri. Su questo Cattolica fa scuola perchè è nato un gruppo che ha formato una squadra di volontari in forte crescita, arrivato in alcuni casi a 100 membri: solo durante l’ultima uscita, la scorsa domenica, hanno raccolto 456 chilogrammi di rifiuti alla foce del fiume Conca. L’operazione di ’clean-up’ (ripulire) sarà replicata il 23 giugno al parco della Pace della Regina. Le attività riguardano tutte lecittadine. Il gruppo è mosso da grande entusiasmo e ha già pianificato una serie di appuntamenti anche fuori la città, toccando, a luglio, Riccione e Rimini. "L’ultima uscita è stata organizzata da Ottica Lisotti in collaborazione con Be Kind, Eco Eyewear e 03 studio di Maurizio Scilla e numerosi volontari che, con grande impegno, hanno contribuito a rendere l’area più pulita e vivibile.