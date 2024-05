Giacomo Zattini | Un’Europa per i giovani Il sindaco è mio parente? Critico il sistema non lui

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) di Sofia Nardi Molti lo conoscono come l’attivista per il clima dei Fridays for Future (di cui è stato anche portavoce nazionale), sempre in prima linea in ogni manifestazione. Oggi il 27enne meldolese, fresco di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche al Campus, è candidato alle Europee sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle., come sta andando la campagna elettorale? "Molto bene. Sto girando tanto, a volte mi sento dentro un frullatore. In calendario ho incontri in Trentino, Veneto e Friuli… Ma la maggior parte sono comunque concentrati in Romagna, dato che qui sono l’unico candidato nel campo progressista, quello che si occupa di ambiente e giustizia sociale, perciò sto concentrando qui le mie attenzioni".