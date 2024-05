Ecografo donato all’Insubria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Alla vista è un piccolo apparecchio, ma le sue potenzialità sono molto ampie. Consegnato a Villa Tamagno unpalmare, uno strumento innovativo che offre una soluzione portatile per varie esigenze cliniche. Un dono del Lions Club Varese Città Giardino, indirizzato al Dipartimento di Medicina e Innovazione Tecnologica dell’Università dell’Insubria. L’ateneo ha concesso il dispositivo in comodato d’uso gratuito all’Oncologia di Asst Sette Laghi. Tra i punti di forza dell’la connessione versatile e la trasmissione delle immagini tramite wi-fi 5g interno, eliminando così la necessità di reti esterne. È inoltre leggero e ideale per il posizionamento di accessi venosi in pazienti ambulatoriali e per eseguire paracentesi sotto guida ecografica.