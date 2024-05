Sono quella str… della Meloni La reazione di Conte a DiMartedì | Vendicativa e rosicona

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Giuseppenon usa mezzi termini per descrivere Giorgia, definendola “” in risposta alle recenti dichiarazionipresidente del Consiglio contro Vincenzo De Luca. “Qualcuno potrebbe trovare il suo atteggiamento verace e simpatico, ma resta pur sempre la presidente del Consiglio”, ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle durante il programmasu La7.ha sottolineato l’importanzacortesia istituzionale, affermando che “non si risponde con la stessa moneta. Non ci si mette a parolacce. Il prestigio delle istituzioni va oltre. Se si tiene una ministra accusata di truffa aggravata durante la pandemia…sfregi alle istituzioni”.Leggi anche: Giorgiae De Luca, cosa c’è dietro il video“str***a”: tutto era scritto L’ex premier ha criticatoper non reagire agli insulti provenienti da un governatore, figura di spicco delle istituzioni regionali.