Riforme | Gasparri a Boccia ‘ridicolo accostare nome Matteotti a dibattito in Senato’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Non c’è la guerra civile in Italia, gli argomenti utilizzati dall’opposizione sono risibili, ho sentito poco fa accostamenti su tragedie della storia e della libertà come l’orrendo delittoe ilattuale, che espone al ridicolo chi usa argomenti del genere”. Lo dice Maurizio, capogruppo di Fi in Senato, parlando con i cronisti subito dopo che il presidente dem Francescoha citato il caso, che domani il Senato ricorda. “Si offende la storia, il martirio di protagonisti della storia italiana del Novecento e che giustamente le istituzioni celebrano anche con leggi e con iniziative che si tengano nel Parlamento”, sottolinea. . L'articolo CalcioWeb. .