NXT 28 05 2024 Forbidden Door

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, oggi scopriremo chi saranno le ultime 2 qualificate per il ladder di Battleground, contro chi dovrà difendere il titolo Roxanne Perez e ci sarà una rapper di nome Sexyy Red. Promo: Ad aprire la puntata c’è la GM di NXT Ava che con orgoglio sottolinea che NXT ha la miglior divisione femminile al mondo e che è ora di fare la storia(flash del Vietnam di quando Stephanie ogni settimana ripeteva Uemen macs istori agan), incoronando tra 2 settimane la prima campionessa Nordamericana. Dopodiché introduce la rapper Sexyy Red, non la conosco ma se tutti quei anni di catechismo forzato mi hanno insegnato qualcosa è che le persone coi tatuaggi in faccia sono da evitare, la cantante ci informa che sarà l’Host di Battleground e in seguito Ava le concede l’onore di scoprire la cintura Nordamericana femminile.