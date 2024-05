Il salto della Virtus Settore giovanile accordo col Derthona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Un prestigioso e importantedi collaborazione a livellolegherà per i prossimi anni laSiena e ilBasket. La due società hanno infatti deciso di ufficializzare una sinergia che è nata all’iniziostagione scorsa dall’affare Bresciani, passato a Tortona dopo un percorso di alto livello nella. Legarsi ad un club di primissima fascia del panorama nazionale è senza dubbio motivo di orgoglio per la società senese, soprattutto all’albariforma del vincolo sportivo (in atto dal 30 giugno prossimo) quando i progetti tecnici validi e solidi saranno centrali per la scelta dei ragazzi e delle loro famiglie. Si tratta di una collaborazione bilaterale in cui laricoprirà un ruolo importante nello scouting di giovani talenti principalmente nel centro Italia che potranno fare uno step intermedio per poi essere valutati dalBasket, che diventa così l’interlocutrice primariosocietà di piazzetta Don Perucatti.