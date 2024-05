Non voleva offendere chiede scusa Troppa frociaggine? | Papa Francesco rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) "è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della Cei": inizia così la nota del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, dopo la diffusione della notizia secondo cui il Pontefice, durante un'assemblea a porte chiuse con i vescovi, avrebbe detto loro di non ammettere persone gay in seminario, lasciandosi andare a una battuta poco felice: "C'è già". Bruni nella nota prosegue: "Come ilha avuto modo di affermare in più occasioni, 'Nella Chiesa c'è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c'è spazio per tutti. Così come siamo, tutti'. Ilnon ha mai intesoo esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l'uso di un termine, riferito da altri".