La nuova tecnologia di visualizzazione apre la strada agli ologrammi più realistici negli occhiali normali

Verso una realtà virtuale immersiva e multisensoriale - Verso una realtà virtuale immersiva e multisensoriale - Si chiama Heat (acronimo di Hybrid extended reality) il progetto europeo firmato lo scorso aprile e di cui l'Università degli Studi di Cagliari è coordinatore. (ANSA) ... ansa

I Kiss pronti a tornare sul palco con un nuovo show di ologrammi: "Troppo vecchi per esibirci dal vivo" - I Kiss pronti a tornare sul palco con un nuovo show di ologrammi: "Troppo vecchi per esibirci dal vivo" - La sede, un grosso ostacolo ma Las Vegas è in testa "Sono un grande fan di Las Vegas, qui è dove vivo. Quindi posso immaginare che qualcosa del genere possa accadere proprio qui, ma dovremo solo aspet ... msn

Edenlandia ospita il futuro con gli ologrammi: in scena Xperimentx, spettacolo olografico di musica elettronica - Edenlandia ospita il futuro con gli ologrammi: in scena Xperimentx, spettacolo olografico di musica elettronica - Edenlandia ospita il futuro con gli ologrammi: venerdì 24 maggio a partire dalle ore 23.30 e fino alle prime luci del giorno il Teatro del parco di Fuorigrotta metterà in scena Xperimentx, uno spettac ... napolitoday