(Di martedì 28 maggio 2024) L'ex capo dell'intelligence olandeseè statoprimo ministro dalla nuova coalizione di governo. Lo riportano i media olandesi. I quattro partiti di governo, guidati dall'ultradestra (Pvv) del leader nazionalista Geert Wilders, hanno annunciato nel pomeriggio una conferenza stampa congiunta con, 67 anni, è attualmente un alto funzionario del ministero della Giustizia olandese, dopo aver guidato per anni l'agenzia di intelligence Aivd e l'agenzia antiterrorismo Nctv. Succederà al liberale Mark Rutte, rimasto in carica per oltre tredici anni. .

Dick Schoof designato premier in Olanda - dick schoof designato premier in Olanda - L'ex capo dell'intelligence olandese dick schoof è stato designato primo ministro dalla nuova coalizione di governo. Lo riportano i media olandesi. (ANSA) ... ansa

Coalizione di governo Olanda: Dick Schoof designato premier - Coalizione di governo Olanda: dick schoof designato premier - L'ex capo dell'intelligence olandese dick schoof è stato designato primo ministro dalla nuova coalizione di governo. Lo riportano i media olandesi. Succederà al liberale Mark Rutte, rimasto in carica ... bluewin.ch

Wilders vuole l’ex capo dei servizi segreti come premier del governo di destra-estrema destra - Wilders vuole l’ex capo dei servizi segreti come premier del governo di destra-estrema destra - EU2016 NL from The Netherlands, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons dick schoof, attuale segretario generale del Ministero della Giustizia e della Sicurezza, è il candidato premier della nuova coalizione ... 31mag.nl