Promozione Biagio Nazzaro Sauro Trillini lascia | è ufficiale

(Di lunedì 27 maggio 2024) Di comune accordo. Il mister ringrazia tutti elogiando squadra e staff: “un gruppo serio e professionale che ha dato sempre il massimo. Ringrazio per l’opportunità con il rimpianto della finale persa contro i Portuali dopo una bella rimonta. Porterò lasempre nel cuore” CHIARAVALLE, 27 maggio 2024 – Come già preannunciato, si dividono le strade tra mistere la. Il tecnico anconetano classe 1958 subentrato alla guida della panchina rossoblu a seguito dell’esonero di Michele Domenichetti a campionato inoltrato,l’incarico dopo aver concluso il campionato conducendo la squadra fino ai play off. Obiettivo centrato come la stessa società chiaravallese prospettava, e battuti soltanto dalla neo promossa in Eccellenza, i Portuali.