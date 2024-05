Isola dei Famosi 2024 - incidente per Khady Gueye | capelli impigliati e ciocche strappate Come sta? | Video Mediaset

(Di lunedì 27 maggio 2024) Durante l’undicesima puntata de L’deiscontro finale trae Aras per decretare il nuovo leader della settimana. I due naufraghi si sfidano nella prova della centrifuga cheva per concludersi molto male. La modella, infatti, reimpigliata con idurante la prova centrifuga e comincia ad urlare. La prova viene immediatamente fermata con la telecamere che torna sul primo piano di Vladimir Luxuria visibilmente preoccupata. In studio c’è anche Mamadou, fratello di, che viene prontamente rassicurato. Poco dopo è proprioa tornare indopo l’dei. «Ho perso qualche ciocca. Poteva andare peggio» dice la modella, mentre Aras decide di consegnarle la sua collana di leader facendo un grande gesto di galanteria.

